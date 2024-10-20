Сезон фонтанов закроют в Пскове через несколько часов

19:06, 20 октября 2024, ПАИ

Сезон фонтанов закроют в Пскове через несколько часов. Шоу мультимедийного фонтана в сквере имени 60-летия Октября (Четыре угла) начнется в 21:00. В программе - «фейерверк» воды, света, музыки, танца и огня.

На зиму мультимедийный фонтан законсервируют. После необходимых процедур над рабочей частью фонтана разложат защитное, антивандальное покрытие, сверху фонтан накроют специальным материалом, который защитит систему от осадков. Кроме того, вокруг фонтана появится небольшой забор.

Дата начала нового сезона будет зависеть от погоды. Ориентировочно это произойдёт в мае.

Напомним, появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Открытие фонтана состоялось 27 июля 2024 года и было приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и к 1121-летию со дня первого упоминания Пскова в летописях.