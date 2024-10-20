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Пик звездопада Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь

Максимальная интенсивность метеорного потока Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь, с 20 на 21 октября. Пик активности ожидается примерно в 9:00 по московскому времени 21 октября, сообщили в Московском планетарии.

Метеорный поток Ориониды. Фото: Пётр Митрофанов

Ориониды – периодический метеорный поток средней силы, в пик активности дающий до 20 метеоров в час, он рождён шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Ориониды действуют ежегодно с 2 октября до 7 ноября.

Своё название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

Ориониды входят в атмосферу Земли на скорости 66 км/с. От них часто остаются хвосты ионизированного газа, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд. Обычно Ориониды имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звёздной величины.

Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Условия наблюдения Орионид в это году не совсем благоприятные, так как максимум активности Орионид приходится в ночь с 20 на 21 октября. Так как Луна находится в фазе последней четверти и располагается недалеко от радианта Орионид, её свет существенно помешает наблюдению за метеорами.

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Пик звездопада Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь

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