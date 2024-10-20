Мошенники в Telegram маскируют вирусы под фотографии
Мошенники через Telegram рассылают владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью «фото», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.
Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием «фото», которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: «Привет, это ты на фото?»
«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — предупредило ведомство.
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