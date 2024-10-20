Мошенники в Telegram маскируют вирусы под фотографии

22:01, 20 октября 2024, ПАИ

Мошенники через Telegram рассылают владельцам девайсов на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью «фото», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием «фото», которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: «Привет, это ты на фото?»

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — предупредило ведомство.