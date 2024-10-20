40 лет исполнилось опочецкому хору ветеранов

22:32, 20 октября 2024, ПАИ

40 лет исполнилось опочецкому хору ветеранов, сообщает районная газета «Красный маяк». В честь юбилея сегодня в Доме культуры состоялся большой праздничный концерт.

Хор ветеранов войны и труда создан в городском Доме культуры в 1984 году по инициативе директора краеведческого музея Павла Романова. Первым руководителем хора стала преподаватель музыки Опочецкого педучилища Татьяна Алексеева. Через несколько лет её сменила Яркина. В 1986 году руководителем коллектива стала выпускница Псковского областного музыкального училища Любовь Нетреба, которая возглавляет его и по сей день. Сейчас в коллективе 15 исполнителей.

В репертуаре хора патриотические, русские народные, песни военных лет, песни о России, лирические произведения.

Поздравить народный самодеятельный коллектив пришли представители администрации Опочецкого муниципального округа, служб района и трудовых коллективов, общественности, друзья.

«Сегодня мы присутствовали на празднике песни, молодости, жизнелюбия и доброты. Спасибо за ваш талант и творчество, – поблагодарил участников хора глава Опочецкого МО Юрий Ильин. – Вы такие молодые: вам всего 40 лет! Это не возраст, а начало творческого пути. На вас хочется равняться, гордиться вами – поколением победителей!»

Благодарственными письмами администрации Опочецкого муниципального округа за активную жизненную позицию награждены Тамара Сайнова, Лариса Федулова, Тамара Явтушенко, Юрий Гуленко, Людмила Лапина, Валентина Фёдорова. Грамотой Псковского областного центра народного творчества награждена Людмила Нетреба.