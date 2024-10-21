Ремонт ФАПа в деревне Грызавино Островского района завершился
Капитальный ремонт ФАПа в деревне Грызавино Островского района завершился, сообщили ПАИ в Островской межрайонной больнице.
В ходе ремонта выполнили работы по обновлению и модернизации помещений, что обеспечит комфортные условия для жителей деревни, отметили в медучреждении.
Ремонт выполнили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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