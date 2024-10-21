Ремонт ФАПа в деревне Грызавино Островского района завершился

08:51, 21 октября 2024, ПАИ

Капитальный ремонт ФАПа в деревне Грызавино Островского района завершился, сообщили ПАИ в Островской межрайонной больнице.

В ходе ремонта выполнили работы по обновлению и модернизации помещений, что обеспечит комфортные условия для жителей деревни, отметили в медучреждении.

Ремонт выполнили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».