Дождливая погода ожидает жителей Северо-Запада на этой неделе

09:24, 21 октября 2024, ПАИ

Какой будет погода на территории Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На погоде на этой территории со вторника будет сказываться влияние циклонов, предупредили синоптики. Именно поэтому здесь вырастет вероятность дождей.

По словам синоптиков, в первую неделю в регион будет приходить довольно тёплый воздух. В полуденные часы на севере и востоке территории будет от +6 до +11 градусов, а на юго-западе – от +9 до +14 градусов. Однако затем наступит похолодание, и температуры будут ниже на 3-4 градуса.