Фальшивые евро обнаружили в Пскове

11:46, 21 октября 2024, ПАИ

Две банкноты номиналом 100 евро с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Нашли фальшивки 19 октября в одном из финансовых учреждений города. Деньги попали туда от жительницы Псковского района. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.