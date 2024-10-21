Фальшивые евро обнаружили в Пскове
Две банкноты номиналом 100 евро с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Нашли фальшивки 19 октября в одном из финансовых учреждений города. Деньги попали туда от жительницы Псковского района. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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