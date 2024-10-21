Главный миф об аллергии на кошек и собак назвала иммунолог

13:02, 21 октября 2024, ПАИ

Иммунолог Елена Грек назвала главный миф об аллергии на кошек и собак, пишет «Доктор Питер».

Если при общении с питомцем у человека начинают краснеть или слезиться глаза, затрудняется дыхание или появляется сыпь, то стоит задуматься об аллергии.

Аллергию на питомца всегда связывают с их шерстью. На самом же деле аллергию вызывает не шерсть, а слюна, выделения сальных желез, моча и частички кожи животного. Организм человека воспринимает эти вещества как угрозу и запускает процесс формирования специальных белков.

По словам аллерголога, иммунная система человека не статична. Поэтому аллергия может развиться у человека в любом возрасте, даже если он годами жил с домашним питомцем. Также может произойти и наоборот – у организма может снизиться восприимчивость к аллергену и в этом случае аллергия может ослабнуть или пропасть вовсе.

Также распространённым мифом считается наличие гипоаллергенных пород кошек и собак. Действительно, подобные породы меньше линяют, но это не значит, что на них не будет аллергии. На шерсти всё равно будет присутствовать белок, который и вызывает аллергическую реакцию у человека.