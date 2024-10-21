Отельер и ресторатор Ирина Кухи станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:14, 21 октября 2024, ПАИ

Отельер и ресторатор Ирина Кухи станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Гостья программы расскажет о тенденциях в ресторанном и гостиничном бизнесе в Псковской области, среднестатистическом портрете туриста, интересах и предпочтениях туристов, о том, как строится работа с туроператорами, а также о возможностях и сложностях проектов, объединяющих историю и современность.

Программа «Бизнес-ланч» выйдет в эфир 21 октября в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».