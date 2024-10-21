Псковского работодателя оштрафовали за неоформление сотрудника

15:54, 21 октября 2024, ПАИ

В Псковской области работодателя, незаконно использующего рабочую силу, привлекли к административной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время проверки соблюдения трудовых прав граждан установили, что индивидуальный предприниматель из Писковичей Псковского района использует нелегальный труд работника. У продавца в магазине не был оформлен трудовой договор. Это нарушило его право на труд, в том числе его оплату, создав предпосылки к ненадлежащему социальному обеспечению в последующем.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).

В итоге индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.