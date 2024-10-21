Глава Гдовского района взял на личный контроль аварийную ситуацию в доме купца Сабанцева

14:17, 21 октября 2024, ПАИ

Глава Гдовского района Иван Мешков взял на личный контроль ситуацию с авариным состоянием дома купца Сабанцева. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём Telegram-канале.

Дом купца Сабанцева (Дома крестьянина) находится в аварийном состоянии, отметил он. «В одной из квартир, в которой проживает пожилая женщина, обвалилась часть несущей стены. Ситуация сразу же была взята на контроль администрацией района. Я сам лично выехал на место происшествия, были подключены все оперативные службы», – рассказал Иван Мешков.

Сейчас хозяйка квартиры переселена в маневренный жилищный фонд администрации Гдовского района, уточнил он.

Вопрос о ситуации с состоянием этого аварийного дома по-прежнему открыт, так как в этом доме проживает ещё несколько семей.