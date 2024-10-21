После преобразования в округ в Локне выросли зарплаты муниципальных служащих - Иван Белугин

16:52, 21 октября 2024, ПАИ

Зарплата выросла у сотрудников муниципальной администрации после преобразования Локнянского района в округ, рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в программе «Тема недели».

«Никто не разбежался, вся команда, которая работала, продолжает работать на своих местах. Есть люди, которые ушли на заслуженный отдых по собственной инициативе. Никто никого не выгонял. У нас нет такого, что все массово уволились после преобразования. Наоборот, когда мы объединились в округ, работа на муниципальной службе стала более престежной. И зарплата, конечно, подросла», – отметил Иван Белугин.

В среднем зарплата выросла на четыре-шесть тысяч рублей, сообщил глава округа. Однако есть перспектива, что рост продолжится и дальше, уточнил он.

В Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов, 11 районов. Локнянский район стал одним из первых восьми муниципалитетов, которые перешли на новую систему местного самоуправления.