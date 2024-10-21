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Как возникла идея создания отеля «Покровский», рассказала отельер Ирина Кухи

Историю создания отеля «Покровский» рассказала отельер и ресторатор Ирина Кухи в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Ирина Кухи. Фото: ПАИ

«Сначала была идея построить бизнес-центр. Но пришли к решению, что нужно сделать отель, потому что тогда начал развиваться город. В то время в городе было два четырёхзвёздочных отеля – «Двор Подзноева» и Old Estate, и мы решили, что ещё один отель будет востребован», – пояснила Ирина Кухи.

Когда стали разрабатывать проект, то получилось 89 номеров, уточнила она. «В этой сфере это был мой первый проект. Мне пришлось получить второе высшее образование в академии туризма. Я брала стажировки в отелях под Питером. Мне передали много хороших знаний, кейсов. Я благодарна тем людям», – поделилась Ирина Кухи и отметила, что гораздо сложнее было сделать ресторан.

«С нашей командой поваров и шеф-поваром мы начинали в «Покровском». И он не был каким-то именитым, мы росли с ним вместе. Сейчас уже, когда идёт проработка нового меню, мы знаем, что это будет что-то классное. Уже люди научились динамично что-то менять, им это нравится. И я считаю, что у нас есть своя команда профессионалов, и мы уже можем кого-то научить», – рассказала гостья радиоэфира.

До того как построить отель, Ирине Кухи пришлось много путешествовать. «Однако всё равно всегда подходишь к делу со стороны личного опыта. И поскольку «Покровский» – это индивидуальный отель, то можно самостоятельно придумать новое и организовать то, что нравится», – заключила она.

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Как возникла идея создания отеля «Покровский», рассказала отельер Ирина Кухи

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