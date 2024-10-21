Более 3600 жителей Псковской области впервые уплатят налог на доходы от банковских вкладов

19:59, 21 октября 2024, ПАИ

В 2024 году вкладчикам впервые начислили налог с доходов в виде процентов по вкладам в банках в части превышения произведения одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года (в 2023 году это 15 %). Всего в Псковской области в 2024 году сформированы расчёты в отношении 3 617 физических лиц на сумму более 74 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Необлагаемый доход составляет 1 млн рублей * 15 % = 150 тыс. рублей. Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей.

Ставка НДФЛ с процентных доходов как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов одинакова – 13 % (при сумме дохода не более 5 миллионов рублей). Если сумма полученного дохода превышает 5 миллионов рублей, налоговая ставка составляет 650 тысяч рублей и 15 % c суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов рублей (пункта 1, 3, 3.1 статьи 224 НК РФ).

Самостоятельно декларировать доходы по вкладам налогоплательщикам не требуется, так как сумма налога рассчитывается налоговыми органами на основании сведений, полученных от банков.

Общая сумма дохода по итогам 2023 года составила 350 тысяч рублей. Таким образом, принимая во внимание необлагаемую сумму в размере 150 тысяч рублей, налоговая база составляет 200 тысяч рублей. Сумма налога, подлежащая уплате, – 26 тысяч рублей.