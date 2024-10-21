Более 50 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

20:59, 21 октября 2024, ПАИ

В текущем периоде 2024 года на территории Псковской области пожары привели к гибели 54 человек из разных возрастных групп и социальных категорий, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что ежедневно продолжается работа в населённых пунктах региона, направленная на информирование граждан о складывающейся обстановке с пожарами. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, вручая иллюстрированные агитационные материалы, где рассказывается об основных причинах и условиях возникновения пожаров.

Так, сегодня, 21 октября, сотрудники ведомства проинструктировали под подпись жителей Печорского муниципального округа.