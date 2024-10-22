Международный день заикающихся людей отмечается 22 октября

08:15, 22 октября 2024, ПАИ

22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей, сообщает calend.ru.

Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». Согласно её данным, около 1% населения мира страдает от заикания — это около 80 млн человек.

Согласно международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими её ритмическое течение.

Российская логопедическая литература трактует термин «заикание» так: «нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата». Зачастую заикание связано с логофобией (вербофобией) — боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания.

При неправильном отношении общества к заикающимся людям это нарушение речи может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние, а значит, и жизнь человека. Что часто приводит к стрессу, социальной тревоге и самоизоляции. Дети, которые заикаются, часто становятся объектом издевательств.

При этом многим людям заикание не помешало стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Среди них — кинорежиссёры, актёры, барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие представители публичных профессий. Заиканием страдали Демосфен, Георг VI, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, Брюс Уиллис, Жерар Депардье и другие известные люди.