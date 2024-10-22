Псковские школьники приняли участие в профпробах

11:29, 22 октября 2024, ПАИ

Ученики 8–11-х классов псковских школ познакомились с востребованными рабочими профессиями, актуальными программами обучения колледжей и техникумов, посетили несколько площадок работодателей и узнали о специфике трудоустройства выпускников. Профориентационные мероприятия организовали сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Псковской области в рамках всероссийского единого дня открытых дверей кластеров «Профессионалитета», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Погрузиться в специфику профессии, связанной с садово-парковым и ландшафтным строительством, школьники смогли в Псковском политехническом колледже (ППК). Здесь они получили практические навыки и ознакомились с современными методами работы в этой сфере. Ребятам предложили создать собственные проекты.

Мероприятия по профилю «Технология переработки древесины» прошли в ППК и на площадке предприятия «Святобор», расположенного на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. Мероприятие собрало тех, кто хотел узнать о современных технологиях в области деревообработки. Участники проекта получили возможность познакомиться с работой различных станков и оборудования, а также приобрели некоторые практические навыки.

В рамках профпроб «Графический дизайнер» ребята получили возможность погрузиться в мир графического дизайна, познакомиться с основными инструментами и техниками, которые используют профессионалы в этой области.

В Псковском политехническом колледже на площадке ЦОПП прошли профессиональные пробы и для будущих реставраторов. Уникальную возможность заглянуть в мир сохранения и восстановления культурного наследия участники проекта смогли в Псковском кремле. На площадке школьники могли на практике оценить специфику работы в сфере реставрации и получить ценные советы от опытных специалистов. Под руководством профессионалов они побывали на исторических объектах, где идет реставрация силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия», узнали о методах и технологиях реконструкции, а также о роли сохранения культурного наследия для будущих поколений. Ребята могли увидеть, каким образом реализуются профессиональные навыки и знания в реальной практике, получили представление о возможностях работы в сфере сохранения культурного наследия.

Экскурсия для будущих реставраторов прошла в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск». Мероприятие позволило учащимся узнать больше о богатом историческом наследии региона, а также о перспективах профессий, связанных с сохранением и популяризацией памятников истории. Школьники познакомились с уникальными экспонатами музея и получили информацию о возможностях трудоустройства в сфере культуры и туризма.

Единый день открытых дверей прошел и в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Здесь студенты младших курсов и обучающиеся Детской школы искусств Пскова узнали, каким актуальным специальностям в области культуры и искусства можно обучиться в учреждении. Ведущие преподаватели специальностей «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «дизайн» (по отраслям) рассказали об особенностях обучения в рамках проекта «Профессионалитет».

Юные художники ознакомились с экспозицией выставки «Единство ценностей». Свои творческие способности гости проявили на мастер-классах по применению традиционных технологий в создании объектов визуального искусства. Преподаватели колледжа Константин Зинин, Ольга Зинина и Зинаида Петрова провели занятия по свободной кистевой росписи и верховой набойке по ткани.

Федеральный проект «Профессионалитет» стал одной из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Инициатива соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

Среди ключевых целей проекта – создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.