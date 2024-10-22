Новая дорожная техника появилась в Опочецком округе

12:13, 22 октября 2024, ПАИ

Автопарк муниципального предприятия «Коммунсервис» в Опочецком округе пополнился новой техникой, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Новый пескоразбрасыватель поможет обрабатывать антигололедной смесью дороги, тротуары и парковые дорожки в осенне-зимний период, отметил Юрий Ильин.

Техника приобретена в рамках программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Опочецкий муниципальный округ» Псковской области на 2024–2030 годы».