Как правильно хранить урожай: советы агронома
Как хранить собранный урожай, чтобы он не испортился, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина, пишет «Газета.ру».
Лук и чеснок хранится в тепле при температуре 17-18 градусов в корзине или в бумажных пакетах. Капусту, наоборот, лучше держать в прохладных помещениях при температуре от -1 до +2 градусов.
Морковь и другие корнеплоды лучше пересыпать песком, потому что они испаряют воду. Патиссоны и кабачки лучше хранить при температуре +10 градусов, а яблоки хранятся в ящиках так, чтобы они не соприкасались друг с другом, заключила эксперт.
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