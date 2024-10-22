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Общество

Как правильно хранить урожай: советы агронома

Как хранить собранный урожай, чтобы он не испортился, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина, пишет «Газета.ру».

Лук и чеснок хранится в тепле при температуре 17-18 градусов в корзине или в бумажных пакетах. Капусту, наоборот, лучше держать в прохладных помещениях при температуре от -1 до +2 градусов.

Морковь и другие корнеплоды лучше пересыпать песком, потому что они испаряют воду. Патиссоны и кабачки лучше хранить при температуре +10 градусов, а яблоки хранятся в ящиках так, чтобы они не соприкасались друг с другом, заключила эксперт.

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