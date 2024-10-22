О льготах по имущественным налогам расскажут псковские налоговики 23 октября

17:21, 22 октября 2024, ПАИ

Вебинар, в рамках которого граждане смогут узнать о налоговых льготах по имущественным налогам и о нюансах и новациях 2024 года при исчислении имущественных налогов и налоговых направлений, проведёт УФНС России по Псковской области 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Ведущим спикером выступит заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Василевко.

Напомним, каждый из участников мероприятия сможет задать интересующие его вопросы по обозначенным темам и получить квалифицированные ответы. Принять участие в онлайн-трансляции можно, подключившись по ссылке.

Отметим, что более 20 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни, запланированы в четвёртом квартале 2024 года.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области.