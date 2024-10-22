Выставка работ псковского фотографа Дмитрия Кравца откроется в областной библиотеке 3 ноября

17:06, 22 октября 2024, ПАИ

Выставка работ псковского фотографа Дмитрия Кравца откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) 3 ноября в 14:00. Работы фотохудожника можно будет увидеть в выставочном пространстве «Аквариум» до 30 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

Это 14-я по счёту фотоэкспозиция Дмитрия Кравца: его первая выставка состоялась в 2008 году. «Меня больше увлекает репортажная съёмка, позволяющая поймать или даже можно сказать «урвать» момент здесь и сейчас. Иногда приходится выждать определённое время и приложить массу усилий, чтобы уловить тот или иной сюжет, увиденный мной. Встречи с незнакомыми людьми вдохновляют на новые интересные фото. А каждый мой успешный кадр – это прекрасный повод для новых шагов вперёд», – рассказал Дмитрий Кравец.