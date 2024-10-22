Жители Псковской области смогут присоединиться к марафону «Знание. Первые»

17:51, 22 октября 2024, ПАИ

СЗФО присоединится к просветительскому марафону «Знание. Первые», который пройдёт 4 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В Архангельске соберутся люди, которые расскажут о развитии Русского Севера, о достижениях России в различных сферах и самореализации молодёжи. Присоединиться к событию смогут и жители Псковской области в онлайн-формате. Выступление экспертов будут доступны в эфире «Знание. ТВ» на сайте общества «Знание», а также в официальной группе «ВКонтакте».

80 известных людей расскажут об истории успеха, о новых технологиях и открытиях в сфере науки и медиа. На площадке марафона «Знание. Первые» в конференц-зале правительства Архангельской области перед молодёжью выступит олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков, посол Арктики и Дальнего Востока, блогер, путешественник Богдан Булычёв и другие эксперты. Они расскажут о спортивных, культурных и иных достижениях.

Российское общество «Знание» провело уже семь марафонов, участниками которых стали более 80 тысяч человек, более 700 спикеров из числа известных медийных персон и государственных деятелей.