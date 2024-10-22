Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Гдове продолжается строительство новой школы

Возведение здания будущей гдовской школы, рассчитанной на 825 мест, продолжается в Гдове. Все три этажа возведены, практически везде оконные проёмы закрыты рамами, завершается остекление. На каком этапе находится строительство школы, инженер ООО «Спецстрой» Сергей Карцев рассказал в интервью газете «Гдовская заря».

В Гдове продолжается строительство будущей школы. Фото здесь и далее: «Гдовская заря»

«Сейчас мы выполняем общестроительные работы, в том числе земляные, монолитные. Как видите, уже можно визуально оценить устройство кровли, монтаж оконных блоков. Выполнены кирпичная кладка внутренних и наружных стен, устройство перегородок. В двух блок-секциях выполнена цементная стяжка под устройство чистого пола. Идёт монтаж внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции. В работе и водопровод, и канализация. Если говорить о строительной готовности объекта, то она сейчас 57 %», – сообощил Сергей Карцев.

С крыши хорошо видно, как идёт благоустройство в зоне будущих игровых площадок и футбольного поля, пишет «Гдовская заря». До отрицательных температур планируют выполнить озеленение футбольного поля и успеть заасфальтировать пешеходные дорожки и проезжую часть.

Численность рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников на объекте – от 130 до 142 человек. На стройплощадке работает до 14 единиц техники ежедневно.

Отметим, что строительство школы ведётся в рамках мероприятий по созданию новых мест регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 октября 2024

Псковичка стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой
22 октября 2024

Борис Елкин и Юрий Бурлин пообщались с жителями округа № 1
22 октября 2024

Вопросы формирования и поддержания образов «свой – чужой» обсудят учёные на семинаре в ПсковГУ

22 октября 2024

Дмитрий Быстров провёл совещание по обсуждению вопросов, связанных с содержанием жилого фонда в Острове-3
22 октября 2024

Ремонт стадиона завершён в Лычевской средней школе Великолукского района
22 октября 2024

В Пушкиногорском районе почтили память мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны
22 октября 2024

Печеряне вышли на субботник
22 октября 2024

Работу отделения Союза пенсионеров России обсудили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...