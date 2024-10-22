В Гдове продолжается строительство новой школы

18:56, 22 октября 2024, ПАИ

Возведение здания будущей гдовской школы, рассчитанной на 825 мест, продолжается в Гдове. Все три этажа возведены, практически везде оконные проёмы закрыты рамами, завершается остекление. На каком этапе находится строительство школы, инженер ООО «Спецстрой» Сергей Карцев рассказал в интервью газете «Гдовская заря».

«Сейчас мы выполняем общестроительные работы, в том числе земляные, монолитные. Как видите, уже можно визуально оценить устройство кровли, монтаж оконных блоков. Выполнены кирпичная кладка внутренних и наружных стен, устройство перегородок. В двух блок-секциях выполнена цементная стяжка под устройство чистого пола. Идёт монтаж внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции. В работе и водопровод, и канализация. Если говорить о строительной готовности объекта, то она сейчас 57 %», – сообощил Сергей Карцев.

С крыши хорошо видно, как идёт благоустройство в зоне будущих игровых площадок и футбольного поля, пишет «Гдовская заря». До отрицательных температур планируют выполнить озеленение футбольного поля и успеть заасфальтировать пешеходные дорожки и проезжую часть.

Численность рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников на объекте – от 130 до 142 человек. На стройплощадке работает до 14 единиц техники ежедневно.

Отметим, что строительство школы ведётся в рамках мероприятий по созданию новых мест регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».