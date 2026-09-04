Муляжи лосей установили на Северном обходе Пскова

15:00, 04 сентября 2026, ПАИ

Полноразмерные макеты лося установили на автомобильной дороге Северного обхода Пскова, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Псковавтодор» установил фигуры в тех местах, где лес подходит близко к дороге и вероятность выхода зверей максимальна, чтобы предотвратить ДТП с животными.

Как отметили в министерстве, макеты отлично заметны, особенно в сумерках и ночью: они ярко отражают свет фар, мгновенно привлекая внимание водителя.

Кроме того, «Псковавтодор» проанализировал очаги аварийности и продолжит устанавливать такие предупреждающие макеты и на других региональных дорогах области, где фиксируются частые выходы диких животных.