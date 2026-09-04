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Общество

Эксперт предупредил о мошенниках, которые выдают себя за учителей

Мошенники рассылают российским школьникам фишинговые ссылки, выдавая себя за учителей, родителей или друзей, сообщил «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности Виктор Иевлев.

Фото: ПАИ

По его словам, злоумышленники используют доверие детей, которые хуже распознают цифровые угрозы, чем взрослые. «Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки на «электронный дневник», «личный кабинет», «расписание», выдавая себя за учителей, родителей или друзей пострадавших, с целью хищения средств и компрометации персональных данных», – заявил Иевлев.

Аферисты, как отметил эксперт, создают вредоносные программы и продвигают их под видом официальных сервисов и образовательных приложений. Похищенные или слитые данные в дальнейшем используются в новых атаках: мошенники могут создавать дипфейки или звонить школьнику от имени знакомого, чтобы вымогать деньги или получить код из сообщения.

Иевлев рекомендовал родителям обсудить с детьми правила цифровой гигиены и научить их проверять соответствие доменного имени ссылки официальному сайту. Также необходимо объяснить ребёнку, почему нельзя размещать в открытом доступе личную информацию – место жительства или учёбы, а также публиковать в интернете или отправлять в переписке фотографии документов и банковских карт.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают российским родителям сообщения с вредоносной ссылкой от имени родственников одноклассников. Также россиян перед началом учебного года предупреждали, что злоумышленники могут использовать различные схемы на тему покупки цветов к 1 Сентября.

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