Сосновая красота: шишкотрон появился в Псковской области
Шишкотрон установили на экологической тропе «Заповедный стартап», открытие которой состоится уже этой осенью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе нацпарка «Себежский».
По задумке дизайнеров, арт-объект полностью должен быть заполнен красивыми сосновыми шишками.
Теперь сотрудники нацпарка собирают, перебирают, сушат шишки и обрабатывают их специальным раствором.
«Нам срочно нужны помощники – шишкособиратели всех возрастов», – отметили в нацпарке.
Шишки принимают в визит-центре на улице 7 Ноября, 22 или в ЭПЦ «Озерявки».
«Каждая шишка займёт своё место в шишкотроне и станет частью «Заповедного стартапа», – отметили сотрудники парка.
Ранее арт-объекты установили в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках.
Псковский суд рассмотрит иски об отмене регистрации кандидатов от КПРФ на выборах в Заксобрание
На Госуслугах открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего»