Сосновая красота: шишкотрон появился в Псковской области

15:18, 04 сентября 2026, ПАИ

Шишкотрон установили на экологической тропе «Заповедный стартап», открытие которой состоится уже этой осенью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе нацпарка «Себежский».

По задумке дизайнеров, арт-объект полностью должен быть заполнен красивыми сосновыми шишками.

Теперь сотрудники нацпарка собирают, перебирают, сушат шишки и обрабатывают их специальным раствором.

«Нам срочно нужны помощники – шишкособиратели всех возрастов», – отметили в нацпарке.

Шишки принимают в визит-центре на улице 7 Ноября, 22 или в ЭПЦ «Озерявки».

«Каждая шишка займёт своё место в шишкотроне и станет частью «Заповедного стартапа», – отметили сотрудники парка.

Ранее арт-объекты установили в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках.