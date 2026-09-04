Детям не нужны диеты и крайности в питании, считает псковский педиатр

15:23, 04 сентября 2026, ПАИ

Детям не следует вводить жёсткие ограничения в питании – рацион должен включать белки, жиры и углеводы. Об этом рассказала руководитель Центра здоровья детей, врач-педиатр Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, в детском питании не должно быть крайностей и необоснованных ограничений отдельных групп продуктов.

«Мы не поддерживаем любые ограничения в питании детей. Дети должны есть и белки, и жиры, и углеводы. Не рекомендуем любые крайности», – отметила Татьяна Васильева.

Она подчеркнула, что полноценный рацион должен быть разнообразным и включать мясо, молочные продукты и овощи.

При этом с некоторыми детьми, наоборот, приходится говорить о необходимости более разумного подхода к питанию и физической активности. В Центре здоровья детей рассказывают о последствиях гиподинамии, а также предлагают использовать приложения для контроля количества шагов.

Татьяна Васильева считает, что родители должны принимать участие в таких разговорах и помогать детям формировать здоровые привычки. «Родители к этим беседам с детьми тоже должны относиться серьёзно, объяснять, что полезно, что вредно, но без напора, «тоталитаризма», идти на уступки и договариваться», – сказала педиатр.