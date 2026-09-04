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Проблемы со зрением, осанкой и весом названы основными у детей в Псковской области

Проблемы со зрением, нарушения осанки, избыточный вес и переутомление входят в число основных проблем со здоровьем у детей в Псковской области. Об этом рассказала руководитель Центра здоровья детей, врач-педиатр Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Татьяна Васильева. Фото: ПАИ

В центре занимаются профилактикой заболеваний, проводят скрининговые обследования и при необходимости помогают записаться к узким специалистам Псковской детской областной клинической больницы. Также родители могут получить рекомендации по уходу за ребёнком на дому.

Скрининг позволяет комплексно оценить физическое состояние ребёнка. В него входят антропометрия, динамометрия – исследование мышечной силы, проверка остроты зрения, ЭКГ, исследование состава тела и осмотр стоматолога. «То есть исследуется физическое состояние ребёнка от и до», – отметила Татьяна Васильева.

По её словам, некоторые родители приводят детей в центр на обследование ежегодно. Одни приходят самостоятельно, других направляет педиатр.

Одной из наиболее распространённых проблем у современных детей врач назвала ухудшение зрения. «Зрение «единица» теперь у детей встречается редко», – сказала Татьяна Васильева.

Кроме того, специалисты часто выявляют нарушения осанки и избыточную массу тела. Ещё одна проблема – повышенные нагрузки, которые могут приводить к стрессу и переутомлению. «У многих переутомление из-за массы кружков и секций. А есть те, кто находятся в зависимости от гаджетов и, как следствие, получают проблемы со сном», – рассказала педиатр.

В Центре здоровья детей также проводят школы здоровья, посвящённые хроническим неинфекционным заболеваниям. В частности, специалисты рассказывают детям и родителям о профилактике нарушений зрения и осанки, ожирения и сахарного диабета.

Как правило, такие занятия проходят непосредственно в школах города. Специалисты центра приезжают в образовательные учреждения и проводят встречи во время уроков или классных часов.

Центр здоровья детей работает в Пскове на улице Балтийской, 11а с 08:00 до 16:30. Обследования проводятся бесплатно по предварительной записи.

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