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Общество

МЧС напомнило псковичам о правилах безопасности в бане

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о ключевых правилах безопасного использования бань. В ведомстве подчеркнули, что баня – не только традиционный способ отдыха, но и место, где требуется повышенное внимание к пожарной безопасности.

  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»
  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»
  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»
  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»
  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»
  • Безопасность в бане
    Фото: «МЧС. Медиа»

Для предотвращения возгораний специалисты рекомендуют регулярно проверять исправность печей и дымоходов, устанавливать термоэкраны и притопочные листы, а также следить за тем, чтобы легковоспламеняющиеся материалы находились на безопасном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов.

В МЧС также перечислили, чего делать нельзя: перекаливать печь, оставлять топку без присмотра, доверять растопку детям, употреблять алкоголь при растопке, сушить одежду над печью. Нарушение этих правил может привести к трагическим последствиям, предупредили в ведомстве.

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