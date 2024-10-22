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Общество

Вопросы формирования и поддержания образов «свой – чужой» обсудят учёные на семинаре в ПсковГУ

Международный научный семинар «Образ «свой – чужой» в практиках имперского соперничества» пройдёт 25 октября на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

В мероприятии примут участие преподаватели вузов, научные сотрудники, аспиранты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Смоленска, Краснодара, Омска, Великого Новгорода, Белгорода, Новосибирска, Благовещенска, Пскова. К семинару также присоединяется исследователи из Республики Беларусь (Белорусский государственный университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова) и Китайской Народной Республики (Хэйхэский университет).

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов исторической имагологии, методологии и методики формирования и поддержания образов врага/чужого и союзника/своего. По итогам выступлений планируется публикация прошедших отбор статей в электронном журнале «Метаморфозы истории». Издание входит в перечень ВАК Минобрнауки России и индексируется в РИНЦ, ERIH PLUS и CrossRef.

Партнёры семинара – электронный научный журнал «Метаморфозы истории», отделение Российского исторического общества в Пскове.

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