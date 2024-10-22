Борис Елкин и Юрий Бурлин пообщались с жителями округа № 1

20:52, 22 октября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин встретились с жителями округа № 1. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

«Собственники дома № 71/31 на улице Советской жалуются на затопление подвалов в период дождей. Поручил горводоканалу провести обследование сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, чтобы найти и устранить причину подтоплений», – отметил Борис Елкин.

Он также добавил, что во дворе дома № 8а на улице Воеводы Шуйского необходимо снести аварийный сарай, который заняли лица без определённого места жительства. Поставил задачу выявить собственника объекта, а в случае его отсутствия – демонтировать постройку. Как только двор станет безопасным, можно будет установить детскую площадку. Для этого жители уже готовы организовать территориальное общественное самоуправление.

Также власти намерены привести в порядок междворовой проезд от сквера Породнённых городов до Октябрьского проспекта. Им пользуются жители и туристы, а также спецтехника, которая обслуживает коммерческие помещения и вывозит мусор. Работы запланированы на 2025 год.

«Порадовало, что в округе проживает много неравнодушных людей, которые готовы объединяться и включаться в благоустройство своих территорий», – подчеркнул глава Пскова.