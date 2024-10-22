Более 200 звонков поступило на горячую линию Управления Роспотребнадзора Псковской области по вопросам профилактики ОРВИ

21:43, 22 октября 2024, ПАИ

С 30 сентября по 11 октября в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работала горячая линия, на которую поступило более 200 обращений от жителей региона. Больше всего звонков было из Пскова, сообщили ПАИ в ведомстве.

51 % обращений касался эпидемиологической ситуации. Также жителей Пскова волновали вопросы неспецифической профилактики, ограничений в учебных заведениях (например, закрытие классов и групп), температурного режима в общественных местах и жилых помещениях.

15 % обращений касались вакцинации против гриппа. Граждане спрашивали, где можно сделать прививку, кому она необходима, как подготовиться к вакцинации и что делать при наличии противопоказаний.

14 % вопросов было посвящено вакцинам. Люди интересовались их составом, совместимостью, производителями и доступностью.

20 % вопросов касались остальных тем.

Всем обратившимся были даны разъяснения и рекомендации.