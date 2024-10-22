Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области 25 октября

22:58, 22 октября 2024, ПАИ

В связи с предоставлением окон изменится расписание некоторых пригородных поездов в Псковской области 25 октября, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд № 6506 Новосокольники – Великие Луки отправится со станции Новосокольники в 04:25, прибытие в Великие Луки в 05:07.

№ 6516 Новосокольники – Дно отправится со станции Новосокольники в 06:00, прибытие в Дно в 10:34.

№ 6515 Дно – Новосокольники отправится со станции Дно в 16:38, прибытие в Новосокольники в 21:27.