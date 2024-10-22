Псковская библиотека приглашает на показ фильма «Это не навсегда»

23:53, 22 октября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на показ фильма «Это не навсегда» режиссёров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Просмотр состоится на площадке библиотеки имени В. Я. Курбатова 23 октября в 11:00.

Полнометражный художественный фильм рассказывает о воспитанниках детского дома. Петя, Ваня, Настенька и Миша мечтают об одном: найти свою семью. Несмотря на то что их судьбы тесно переплетены между собой, у каждого из них свой путь. Герои проживают вместе нелёгкие будни, однако надеются и верят, что это не навсегда.

Режиссёр Евгения Яцкина рассказала об истории, которая легла в основу фильма: «Мы с Алёной оказались в жюри одного детского конкурса, где нам попалась реальная документальная история о том, как одна женщина ходила по детским домам в поисках своего потенциального ребёнка. В одном из детдомов она обронила свою фотографию, а воспитанник нашёл её и стал представлять, что это его мама, всем об этом рассказывал. Дальше произошло чудо: женщина вернулась в тот детский дом. К тому времени уже всё руководство знало о фотографии, и директор сказала: «Похоже, что ваш ребёнок уже сам вас нашёл». Женщина взяла этого мальчика к себе в семью. Эта реальная история вошла в основу рассказа про Ваню – с добавлением художественного вымысла, конечно».