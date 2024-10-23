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Житель Палкинского района отправится в тюрьму из-за ревности к сожительнице

Жителя Палкинского района осудили за ревность к своей сожительнице, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель Палкинского района отправится в тюрьму из-за ревности к сожительнице. Фото: ПАИ

Установлено, что в декабре 2023 года в поселке Палкино между нетрезвыми сожителями произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта 41-летний мужчина многократно ударил кулаком по лицу свою сожительницу, причинив ей телесные повреждения в виде ран, кровоподтеков и ссадин. Через несколько дней он избил своего знакомого.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений с применением насилия, в том числе в отношении своей сожительницы.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия). Ему назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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