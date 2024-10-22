На мастер-класс по живописи на кленовых листьях приглашают псковскую молодёжь
Мастер-класс по живописи на кленовых листьях пройдет в Ресурсном центре добровольчества Псковской области 25 октября в 17:00, сообщили ПАИ в центре.
На мероприятие приглашают детей участников СВО и псковскую молодёжь. В мастер-классе смогут принять участие только 15 человек.
Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодежью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
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