На мастер-класс по живописи на кленовых листьях приглашают псковскую молодёжь

09:33, 23 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по живописи на кленовых листьях пройдет в Ресурсном центре добровольчества Псковской области 25 октября в 17:00, сообщили ПАИ в центре.

На мероприятие приглашают детей участников СВО и псковскую молодёжь. В мастер-классе смогут принять участие только 15 человек.

Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодежью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова.

Зарегистрироваться можно по ссылке.