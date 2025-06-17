Более шести тысяч человек посетило фестиваль «Исаборг» в Изборске

12:05, 17 июня 2025, ПАИ

Более шести тысяч человек посетило XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который прошёл в Изборске с 12 по 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





































































«На несколько дней в Изборской крепости возник портал в быт и культуру Древней Руси, а насыщенная боевыми поединками и конкурсами программа не оставила равнодушным ни одного зрителя», – отметили в пресс-службе.

В этом году на «Исаборг» приехали 207 участников из клубов исторической реконструкции Москвы, Санкт-Петербурга, Кингисеппа и Соснового Бора Ленинградской области, Пскова, Смоленска, Петрозаводска, Брянска, белорусского Витебска.

Гости фестиваля увидели показательные бои равных и неравных отрядов, индивидуальный лучный турнир, выступления музыкальной фолк-группы «Трикветрум» и студии исторического танца «Гельвеция», могли стать слушателями лектория, на котором прозвучали доклады «Самые шокирующие истории эпохи раннего Средневековья», «Викинги против мифов» и другие. Кроме того, на площадке фестиваля были открыты ремесленные ряды и музейные интерактивные квесты на темы Средневековья для детей и взрослых.

О том, как проходил XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», смотрите в фоторепортаже ПАИ по ссылке.