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Общество

Шоперы с картинами из галереи Псковского музея предлагают туристам

Псковский музей-заповедник подготовил для горожан и туристов сумки-шоперы с изображениями по мотивам полотен Картинной галереи. об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Шопперы с картинами
    Фото: Псковский музей-заповедник

На шоперах представлены такие картины: «Черные любовники» Марка Шагала, «Торопчанка с цветком» неизвестного художника, «Прибой у скалистого берега» Ивана Айвазовского, «Две» Кузьмы Петрова-Водкина, «Новый Иерусалим» Аристарха Лентулова.

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