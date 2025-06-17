Шоперы с картинами из галереи Псковского музея предлагают туристам
Псковский музей-заповедник подготовил для горожан и туристов сумки-шоперы с изображениями по мотивам полотен Картинной галереи. об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
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Фото: Псковский музей-заповедник
На шоперах представлены такие картины: «Черные любовники» Марка Шагала, «Торопчанка с цветком» неизвестного художника, «Прибой у скалистого берега» Ивана Айвазовского, «Две» Кузьмы Петрова-Водкина, «Новый Иерусалим» Аристарха Лентулова.
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