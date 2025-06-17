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Общество

В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой

Посвящённый 100-летию народной артистки СССР, всемирно известной оперной певицы Ирины Архиповой концерт прошёл на Соборной площади Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

  • В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области
  • В Печорах прошёл концерт, посвящённый 100-летию оперной певицы Ирины Архиповой
    Фото: предоставили в комитете по культуре Псковской области

На концерте выступали хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением народного артиста России, лауреата государственных премий Валерия Полянского, заслуженная артистка РФ Людмила Кузнецова, Юлия Томина, солисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Партию фортепиано исполнил Артемий Великий.

В программу вошли такие произведения, как «Всенощное бдение», «О, не грусти» и «Сирень» Рахманинова, «Я все ещё его люблю!» Даргомыжского, «Я ли в поле да не травушка была?» и дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» Чайковского.

Концерт стал художественным событием, посвящённым выступлению Ирины Архиповой и Государственного камерного хора Министерства культуры СССР под руководством Валерия Полянского в 1980 году с программой «Всенощное бдение» Рахманинова.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры России и Росконцерта.

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