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Общество

Более 12 тысяч туристов посетили Изборский музей в выходные

Более 12 тысяч туристов посетили музей-заповедник «Изборск» в выходные. Центральным событием четырёх дней стал XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который посетило шесть тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ
  • Назад в Средневековье
    Фото: ПАИ

В этом году на «Исаборг» приехали 207 участников из клубов исторической реконструкции Москвы, Санкт-Петербурга, Кингисеппа и Соснового Бора Ленинградской области, Пскова, Смоленска, Петрозаводска, Брянска, белорусского Витебска.

«На несколько дней ожившее Средневековье стало настоящим праздником для посетителей фестиваля: в Изборской крепости возник портал в быт и культуру Древней Руси, а насыщенная боевыми поединками и конкурсами программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. На площадке фестиваля были открыты лекторий, ремесленные ряды и музейные интерактивные квесты на темы Средневековья для детей и взрослых», – отметили в пресс-службе.

О том, как проходил XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», смотрите в фоторепортаже ПАИ по ссылке.

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