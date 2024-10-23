Мошенники рассылают псковичам фальшивые квитанции для оплаты услуг ЖКХ

09:45, 23 октября 2024, ПАИ

Мошенники рассылают псковичам фальшивые квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Об этом ПАИ сообщили в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

«Внешне они выглядят как настоящие, но содержат QR-код для оплаты, где зашифрована ссылка для загрузки вредоносного ПО», – отметили в УГХ.

При этом вирусная программа позволит мошенникам получить доступ к банковским приложениям и «Госуслугам». Жертвами могут стать все, кто предпочитает оплачивать услуги ЖКХ таким образом.

«Обязательно проверяйте все реквизиты квитанций и не отправляйте средства при малейших подозрениях», – предостерегли в управлении городского хозяйства.