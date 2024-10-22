Камерный женский хор из Гатчины выступит в Пскове
Концерт камерного женского хора «Апрель» из Гатчины пройдет в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2, 1 этаж). Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
В репертуар коллектива входит светская, народная и духовная музыка разных стран и народов. Хор основан в 1980 году и является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
Основателем коллектива является член Союза композиторов России Виктор Огороднов.
В актовом зале библиотеки, где пройдет концерт, можно также познакомиться с книжной выставкой и взять интересующую литературу. Вход на мероприятие свободный.
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