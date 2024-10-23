За убийство женщины гантелью пскович получил 16 лет тюрьмы

10:23, 23 октября 2024, ПАИ

49-летний житель Пскова отправится в тюрьму за убийство женщины гантелью, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2023 года нетрезвый пскович был у себя дома со знакомой. Во время ссоры он решил убить женщину, посчитав, что она украла у него имущество.

Пскович взял гантель и несколько раз ударил ею женщину. После этого он взял нож и как минимум один раз ударил им знакомую в голову.

В результате полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.