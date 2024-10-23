За убийство женщины гантелью пскович получил 16 лет тюрьмы
49-летний житель Пскова отправится в тюрьму за убийство женщины гантелью, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Установлено, что в ноябре 2023 года нетрезвый пскович был у себя дома со знакомой. Во время ссоры он решил убить женщину, посчитав, что она украла у него имущество.
Пскович взял гантель и несколько раз ударил ею женщину. После этого он взял нож и как минимум один раз ударил им знакомую в голову.
В результате полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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