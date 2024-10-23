27 октября дорога Солоново – Хотицы будет закрыта из-за соревнований по автомногоборью

10:54, 23 октября 2024, ПАИ

В связи с проведением финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи – 2024» 27 октября с 8:00 до 17:00 вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге регионального значения Солоново – Хотицы в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Ограничение будет действовать на участке от автомобильной дороги Псков – Писковичи – Муровицы (от улицы Радонежской в деревне Хотицы) до транспортной развязки Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс).

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области.