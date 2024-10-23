Делегация Псковской области приняла участие в международном форуме «Волонтёры Победы» в Москве

10:56, 23 октября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в международном форуме «Волонтёры Победы» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Торжественная церемония открытия прошла 21 октября в Музее Победы. В мероприятии приняли участие сотни людей из разных регионов России и из других стран. От Псковской области в форуме участвовала делегация регионального центра подготовки международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которую возглавила специалист по работе с молодёжью АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Псковской области Алена Доценко.

Участники форума прошли обучение от экспертов по сохранению исторической памяти, организации обучающего процесса, работе с партнёрскими организациями и проведению тематических мероприятий.

Знания, полученные в ходе дискуссий и тренингов, лекций и встреч со спикерами, помогут волонтёрам в создании и развитии команд, ответственных за ключевые мероприятия, посвящённые празднованию Великой Победы в 2025 году.

Форум организован Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке Росмолодёжи, Фонда президентских грантов, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Россотрудничества, комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы, Российского общества «Знание».