Проезд по улице Звёздной в Пскове частично перекрыли на неделю

12:59, 23 октября 2024, ПАИ

Часть улицы Звёздной в Пскове перекрыли для проведения аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 23 по 29 октября будет закрыто движение транспорта на участке проезда в районе дома №13.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.