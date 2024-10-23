Проезд по улице Звёздной в Пскове частично перекрыли на неделю
Часть улицы Звёздной в Пскове перекрыли для проведения аварийных работ на инженерных сетях теплоснабжения, сообщили ПАИ в городской администрации.
С 23 по 29 октября будет закрыто движение транспорта на участке проезда в районе дома №13.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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23 октября 2024
С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября