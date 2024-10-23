Псковский хирург во время командировки спас ногу жителю Херсонской области

11:51, 23 октября 2024, ПАИ

Заведующий отделением абдоминальной и торакальной онкологии Псковского областного клинического онкологического диспансера Максим Гореленко во время командировки месяц проработал в хирургическом отделении Скадовской городской больницы Херсонской области. За это время он смог спасти местному жителю ногу. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудка в своём телеграм-канале.

Во время работы в Скадовске врач провёл экстренное оперативное вмешательство – тромбэктомию из подвздошно-бедренного артериального сегмента справа по поводу острого тромбоза, критической ишемии единственной правой нижней конечности у пациента.

«Профессионализм врача и проведенная им операция позволили спасти человеку ногу», – подчеркнул Александр Дудка.