Профориентационные экскурсии для школьников проходят в «Газпром газораспределение Псков»

11:08, 23 октября 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели профориентационные экскурсии для псковских учеников седьмого класса школы № 11 и девятого класса школы № 20. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Школьники посетили учебно-тренировочный класс, центральную диспетчерскую службу. Учащимся рассказали о свойствах природного газа, способах его добычи и транспортировки, сферах применения и напомнили правила его безопасного использования в быту.

Школьники узнали о предприятиях газовой промышленности Псковской области, разнообразии специальностей газовой отрасли, специфике работы в газовой компании. Участники экскурсии также изучили устройство газового оборудования, познакомились с работой аварийно-диспетчерской службы компании и смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

«Задача таких мероприятий – познакомить школьников с газовой отраслью, заинтересовать их профессиями нашей сферы, обратить внимание на их разнообразие», – подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Светлана Шадрунова.