Град выпал в Гдове

11:31, 23 октября 2024, ПАИ

Небольшой град выпал в Гдове сегодня, 23 октября, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Сегодня в Псковской области синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в регионе днём составит от +8 до +13 градусов.

Из-за дождей и сильного ветра филиал «Россети Северо-Запад» работает в Псковской области в режиме повышенной готовности.