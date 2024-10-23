Град выпал в Гдове
Небольшой град выпал в Гдове сегодня, 23 октября, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
Сегодня в Псковской области синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха в регионе днём составит от +8 до +13 градусов.
Из-за дождей и сильного ветра филиал «Россети Северо-Запад» работает в Псковской области в режиме повышенной готовности.
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