Жители Псковской области могут поучаствовать в проекте «СпортТрек»

11:37, 23 октября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники проекта могут выполнять задания, участвовать в конкурсах, мероприятиях, тренировках и зарабатывать баллы в мобильном приложении «Россия – страна возможностей». Их потом можно будет обменять на призы от партнёров.

Чтобы стать участником проекта, необходимо пройти регистрацию и выбрать один или несколько треков из трёх: образовательный блок, спортивные активности и конкурс «Сбор лучших практик ФКиС». Регистрация открыта до 30 октября.

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